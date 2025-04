Playoff A2 femminile: La Galli sfida Trieste per i quarti di finale

Gara due dei playoff di A2 femminile per la scalata all’A1. La Galli giocherà questa sera alle ore 20, contro Trieste. La Galli ha vinto in casa la prima gara col punteggio di 70-55. Se le stellate di coach Nacho Garcia riusciranno a vincere anche a Trieste, passeranno ai quarti di finale, altrimenti sarà necessaria la terza partita al Palagalli. I punti più pericolosi delle biancorosse di coach Andrea Mura, squadra molto aggressiva, veloce e determinata, sono nelle dinamiche e precise Rosset, Mosetti, Miccoli e Srotz, mentre le sangiovannesi, avranno la spinta e direzione nelle varie Lazzaro, Rossini, Policari, Cruz e De Cassan (nella foto). Sarà una sfida molto accesa, perché il Trieste intende vincere per giocarsi la bella, la Galli cercherà di conquistare subito i quarti di finale. Fra le due squadre quella che conquisterà i quarti incontrerà la vincente di Ragusa-Broni.

I probabili quintetti base. TRIESTE: Rosset, Mosetti, Miccoli, Srotz, Sammartini; GALLI: Rossini, Lazzaro, Policari, Cruz, De Cassan.

Arbitri: Calella e Alessi.

Giorgio Grassi