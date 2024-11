Podio mondiale per Arianna e Viola

Straordinaria l’impresa di Arianna Buttini e Viola Guitti, due giovani atlete della nazionale, allenate da Alberto Gambetta nel Dojo Shinsen di Lagosanto col prezioso supporto di Michele Vallieri e Sara Paganini, che hanno conquistato il terzo posto assoluto ai Campionati del Mondo di Ju Jitsu svoltisi a Heraklion, Creta. La loro performance è un trionfo di determinazione, talento e passione. La competizione, che ha visto la partecipazione di 67 nazioni e oltre 3.000 atleti, è stata un banco di prova che ha messo in luce il talento di Arianna e Viola. Nella prima giornata, Arianna e Viola hanno esordito nella specialità di Duo System, affrontando la grande emozione di calcare lo stesso tatami dove pochi giorni prima la

loro mentore, Sara Paganini, aveva trionfato. Un debutto intenso, reso più complesso da un arbitraggio severo, che le ha fermate nella top 10 (7° posto) nonostante una prestazione definita “perfetta” dagli addetti ai lavori. Il vero capolavoro si è concretizzato nella seconda giornata di gare, giorno del quattordicesimo compleanno di Viola, nella specialità Duo Sow System. Lasciandosi alle spalle la delusione iniziale, le ragazze sono scese sul tatami determinate a centrare il podio. Nella fase eliminatoria hanno esibito un livello tecnico altissimo, qualificandosi alla finale con il quarto miglior punteggio.

È stata però la loro determinazione a fare la differenza: Arianna e Viola hanno sfoderato in finale una prestazione perfetta, scavalcando le forti avversarie rumene e conquistando con grinta la medaglia di bronzo con 42,5 punti, ad un solo 1 punti dalla prima.

Questa medaglia è la celebrazione di un percorso di crescita, sacrificio, legami e valori. Grazie anche al contributo di Arianna e Viola e del team Shinsen, la Nazionale Italiana è stata premiata come miglior team per le gare a coppie, consolidando l’eccellenza di Shinsen Academy, da anni riferimento mondiale per la specialità. "É stata un’esperienza fantastica – ha detto Viola – con tutte le emozioni possibili! È da quando ho 5 anni che la inseguo. Farò di tutto perché sia la prima di una lunga serie".