Dopo il successo della prima edizione, domenica 17 marzo torna ad Arezzo la "Corsa dell’Acqua", organizzata da Nuove Acque con il patrocinio di Coni, Provincia di Arezzo e Comune di Arezzo. L’evento podistico prevede una corsa su strada di 14 km e una passeggiata non competitiva di circa 6 km sul Sentiero della Bonifica. Il percorso punta a far conoscere ai partecipanti il percorso dell’acqua nel capoluogo, partendo dal vecchio impianto di potabilizzazione di Buon Riposo, raggiungendo l’impianto di potabilizzazione di Poggio Cuculo e passando, prima dell’arrivo, dall’impianto di depurazione di Casolino dove vengono trattate le acque reflue prima di essere restituite all’ambiente. La partenza è prevista per le ore 9.30 proprio da Buon Riposo, mentre l’arrivo sarà nei pressi della Sede di Nuove Acque in via E. Rossi, a sua volta punto di partenza per la passeggiata non competitiva che partirà alle 10.30. L’evento fa parte delle iniziative per festeggiare i 25 anni di attività di Nuove Acque nel territorio aretino.