Podismo: a Pasquetta si è disputata la gara ’Un Po di corsa’. Sorpresa a Gualtieri: vince Patrick Francia

E’ partito da Gualtieri il bel trittico podistico della nostra provincia che vedrà domenica prossima la gara di Novellara e quella seguente il Vivicittà nel centro storico reggiano.

Sotto l’organizzazione dell’Asd Gualtieri 2000 è andata di scena la tradizionale Pasquetta, denominata "Un Po di corsa" con prove sia competitive che non agonistiche. E proprio il Po ha voluto metterci lo zampino, facendo cambiare un tratto di percorso per zone poco sicure, (come peraltro era stato ipotizzato in presentazione dallo stesso volantino) e forse allungando i dieci chilometri previsti.

Tra i maschi ha vinto una novità assoluta, il 23enne Patrick Francia da Vezzano (foto Modena Corre) che ha chiuso in 35’29’’, su Roberto Boni della Self in 36’’35, Geremia Taino del Casone Noceto in 37’18’’, Simone Zurlini e Robert Ferrari.

Tra le ragazze, prima Gloria Venturelli dell’Atletica 85 Faenza in 41’28’’, su Rosa Alfieri (Atl. Reggio) in 42’53’’, Caterina Filippi (Avis Novellara) in 43’11’’, Isabella Morlini (Atl. Reggio) in 43’56’’ e Stefania Dallasta, guastallese della Empoli Nissan, in 44’’45. Francia è praticamente al debutto a livello d’atletica, anche se con la run-card (tesseramento senza società) è arrivato nono alla recente "21 di Reggio Emilia", la mezza maratona chiusa in 1h.11’04’’. Ha praticato calcio e ciclismo e si allena a Vezzano con Giuliano Gherardi che in città collabora con Vehid Gutic all’Atletica Reggio.

Qualche curiosità: il più giovane al traguardo è lo junior e 17enne Gianluca Brintazzoli (Atletica Reggio), 12° in 39’21’’; il meno giovane, l’ottantenne Giuliano Sidoli della Uisp per Rivalta in 1h.03.23.

Tra le donne, stesso anno di nascita 1953, per Maria Pia Verzellesi in 1h.03’ e per Brunetta Partisotti in 1h.17’08.

Claudio Lavaggi