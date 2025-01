Podismo. A Voghiera seconda prova dell’Otto Comuni. Ritrovo alle 8, al via tutte le categorie

Tutto pronto a Voghiera con la 49esima edizione del trofeo ‘Otto Comuni’. Si tratta della seconda tappa dell’appuntamento podistico su strada, con sei tappe complessive, promosso ed organizzato da Uisp comitato di Ferrara con la collaborazione delle società podistiche affiliate, oltre il patrocinio dei comuni che ospiteranno le singole gare. Il secondo appuntamento per il trofeo rappresenta una novità, infatti, per la prima volta si correrà nel Comune di Voghiera oggi con ritrovo a partire dalle 8 in via Bruno Buozzi 17. L’organizzazione logistica e dei percorsi sarà a cura del gruppo podistico Atletica Copparo. Il programma con le partenze differenziate per distanza, che varrà per ogni singola tappa del trofeo ‘otto comuni’, sarà alle 9.30 per le categorie primi passi-pulcini sulla distanza dei 300 metri, poi esordienti 600 metri, alle 9.45 ragazzi e cadetti che percorreranno 1500 metri e infine alle 10 partiranno gli adulti femminili e maschili, oltre la categoria allievi sulla distanza di 6 km. Nella prima tappa del trofeo, domenica 12 gennaio a Formignana, nella classifica degli assoluti tra gli adulti maschili vittoria per Mattia Bergossi (Atletica Castenaso), tra le donne l’atleta rodigina Sara Bragante (RunIt Rovigo). Nella gara degli allievi maschili primo Francesco Canella (Atletica Bondeno), mentre in quelli femminili Giorgia Fogli (Running Club Comacchio). Il calendario riprenderà poi nel mese di febbraio il 2 a Mezzogoro in piazza Vittorio Veneto, mentre il 16 a Comacchio nel suggestivo contesto naturale delle Valli al ‘Bettolino di Foce’. Mario Tosatti