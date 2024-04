Podismo Ancora successi per il Parco Alpi Apuane. Sandroni è primo assoluto a Tavarnelle Giannoni svetta a Lido

Vittorie assolute e di categoria, per gli atleti del Parco Alpi Apuane Team Ecoverde Cetilar in gare regionali e nazionali. Alla 41ª edizione della Maratonina di Tavarnelle vittoria assoluta per Daniele Sandroni (nella foto) che chiude i 12,7 km del percorso con il tempo di 52’8“. All’ottava edizione della Lido Run di Lido di Camaiore, gara su strada di 10 km, vittoria di categoria per Alberto Giannoni (SM40), terzo posto di categoria per Enrico Piastra (SM50) e Luciano Bianchi (SM65) e buone prove per Luca Tomei, Marco Benvenuti, Marco Mattei, Giovanni Balloni, Francesco Cassettari, Giampaolo Filauro, Alessandro Gualtieri, Mazzino Martinelli, Ludmillo Dal Lago, Daniel D’Onofrio, Gabriele Battelli, Salvatore Piastra, Massimo Cristofani, Dario Genovesi, Alberto Pezzella e Gianluca Bertuccelli.

All’ottava edizione del trofeo ’Città di Montale’, gara di 14 km in provincia di Pistoia, secondo posto di categoria per Mimmo Marino (SM50) e Flavia Cristianini (SF55), terzo posto di categoria per Marco Osimanti (SM60) e buone prove per Paolo Cogilli e Manuel Tilocca. Infine, nel 31° campionato italiano dei Vigili del fuoco disputato a Putignano (Bari), vittoria di categoria per Michelangelo Fanani (SM55) che chiude i 10 km in 37’30“.

ma.mu.