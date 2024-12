Podismo, arriva l’Americana in piazza del Duomo a Pistoia

Pistoia, 15 dicembre 2024 – La storica Piazza del Duomo di Pistoia si prepara a trasformarsi in un'arena di emozioni, dove sport, spettacolo e tradizione si intrecciano in una serata che promette di rimanere nel cuore di atleti e spettatori. Venerdì 27 dicembre, grazie alla vivace iniziativa della società podistica Silvano Fedi, andrà in scena la prima edizione de "L'Americana in Piazza del Duomo". L’evento si ispira alle celebri kermesse ciclistiche, ma con un tocco unico e coinvolgente: i partecipanti si sfideranno in un circuito di 200 metri, dove ogni giro sarà una battaglia contro il tempo e gli avversari. A ogni tornata, l’ultimo a tagliare il traguardo sarà eliminato, lasciando spazio a un crescendo di adrenalina che culminerà in uno sprint finale tra i più veloci e determinati.

Non si tratta solo di una competizione, ma di una vera festa dello sport, pensata per coinvolgere grandi e piccoli. La formula dell’Americana, con la sua semplicità e spettacolarità, promette di catturare l’attenzione anche di chi non ha mai assistito a una gara di questo tipo. E quale cornice migliore della suggestiva Piazza del Duomo, cuore pulsante di Pistoia, per ospitare un evento che unisce tradizione e innovazione? Luci, applausi e il respiro affannato degli atleti saranno i protagonisti di una serata che vuole celebrare lo sport come strumento di aggregazione e divertimento. La Silvano Fedi, con il suo entusiasmo e la sua capacità organizzativa, si conferma ancora una volta una realtà di riferimento per il podismo e per la promozione dei valori sportivi. Non resta che segnare la data sul calendario: venerdì 27 dicembre ore 15, L’Americana in Piazza del Duomo vi aspetta per vivere insieme un pomeriggio di sport, emozioni e spettacolo nel cuore di Pistoia.