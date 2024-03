Podismo. Cacciamani primo al traguardo, Atletica Cingoli protagonista alla Stracivitanova

Per l’Associazione Atletica Cingoli l’inizio dell’attività agonistica stagionale è stato contrappuntato da un eccellente successo con il corollario di soddisfacenti prestazioni. Rappresentato da 14 atleti, il sodalizio cingolano ha partecipato alla Stracivitanova, la gara podistica regionale disputata a Civitanova sulla distanza di 10,100 km, in cui primo assoluto è stato il suo portacolori Giovanni Cacciamani classe 1981, che all’arrivo ha fatto registrare il tempo di 33’27“. Comprensibile la soddisfazione della dirigenza e del gruppo, anche per le brillanti prestazioni di altri componenti: si sono distinti in particolare, Alberto Virgili che si è classificato al primo posto nella categoria SM65, Maddalena Barcaioni giunta quarta nella SF,e Daniele Scattolini che ha concluso l’impegno sul quinto gradino della SM 35.

Gianfilippo Centanni