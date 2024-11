Podismo. Camminate di quartiere. Si riparte da Portile

Compiono 45 anni le camminate di Quartiere a Modena. Nate nel 1977 per promuovere l’attività sportiva non competitiva anche nel periodo invernale hanno subito solo tre anni di stop, causa Covid e relativi problemi organizzativi. Si inizia domani con il Quartiere 3; la partenza è a Portile, in via Tincani Martelli 140. Sono a disposizione due percorsi di 4,5 e 10,5 km.; l’organizzazione è a cura della Polisportiva Union 81. Come sempre la partecipazione alle camminate, che prendono il via tutte alle 9,30, è gratuita, e ad ogni arrivato verrà anche consegnato un omaggio di Conad per la partecipazione.