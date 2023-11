Podismo: campionato provinciale. Mens Sana Runners sul gradino più alto

La Mens Sana Runners bissa il successo al campionato provinciale, conquistando il primo gradino del podio. Una grande prestazione quella dei biancoverdi che si sono distinti per società sportiva più numerosa e per il punteggio ottenuto in occasione delle 11 tappe del campionato, tra le quali anche la seconda edizione di ‘Su e Giù per i Colli Senesi’. Comune dopo comune, i mensanini hanno portato a casa una striscia di vittorie che ha permesso loro di conquistare la provincia di Siena. una grande soddisfazione per la Polisportiva Mens Sana 1871, che si conferma una grande realtà all’interno del circuito podistico toscano. "Siamo soddisfatti e orgogliosi – commenta il dt Giannitti – ringrazio tutti gli atleti che hanno condotto ottime gare".