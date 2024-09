Podismo. ’CentoPassi’, ok Benati e Accorsi. Quasi novecento partecipanti

Alla CentoPassi vittorie di Benati e Accorsi. Nella mattinata di ieri si è tenuto lo storico appuntamento podistico nel Comune di Cento. Si tratta della 45^ edizione della ‘CentoPassi’, da sempre di grande richiamo per gli appassionati della corsa e camminata. Il ritrovo dei partecipanti è stato al Piazzale Donatori di Sangue e Organi ‘percorso vita’ di Cento, per il ritiro dei pettorali e ultime iscrizioni per le gare in programma. Al termine erano circa 900 gli iscritti complessivi tra corsa competitiva e le camminate ludico motorie, colorando il territorio centese. I percorsi di gara sono passati per il centro storico, per l’argine del fiume Reno e poi lungo la periferia del territorio centese. Il percorso, particolarmente impegnativo, ha visto in testa il duello degli atleti più attesi, con vittoria ed allungo decisivo di Federico Benati, che riesce ad avere la meglio su Andrea Zapparoli. Tra le donne bella gara dell’atleta di casa Marica Accorsi, che ha condotto dall’inizio fino alla fine, staccando nettamente le inseguitrici. La classifica dei gruppi più numerosi è stata vinta dal Gp Lippo Calderara, poi Tuladolza, Cà Bura, Polisportiva Montesanpietro, Podisti Finale Emilia, Quadrilatero Ferrara e Polisportiva Pontelungo Bologna.

Mario Tosatti