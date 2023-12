Podismo: chance di vittoria anche per alcuni valdarnesi. la novità DEL TRAGITTO. Capodanno di Corsa, ultimi giorni per le iscrizioni: ecco l’elenco dei favoriti

SAN GIOVANNI

Sono già 130 gli iscritti alla 47^ edizione del Capodanno di Corsa a San Giovanni Valdarno, che si correrà lunedì 1 gennaio 2024. Mancano ancora 5 giorni per iscriversi e fino alle ore 10 del giorno prima della partenza, che avverrà alle 10,30, di fronte al Palazzo D’Arnolfo. Percorso di km 13,400 sul doppio circuito di sempre. Ma per la prima volta sarà un tragitto a rovescio. Non si farà all’inizio il breve, ma quello lungo. Partenza da Corso Italia, via Peruzzi, Ponte alle Forche, Porcellino, Rotatoria Circonvallazione, Ponte Pertini, Lungarno fino al secondo ponte, Bivio Bani, via S. Lavagnini, Corso Italia. Il percorso corto per Viale Gramsci, Lungarni, via Lavagnini ed arrivo nel Corso Italia, Piazza Cavour. La prima edizione del Capodanno fu vinta da Paolo Monzitta e fra le donne prima fu Graziella Bennati dell’Atletica Sangiovannese.

Ultima edizione 2023 successo del kenyota Simon Kiber Loitanyang della Us Policiano in 39’ e 19",e la prima donna del 2023 fu Silvia Tamburi di Perugia.

Gli atleti più accreditati alla vittoria per questa 47^ competizione, fra gli iscritti fino ad oggi sono Gasmi Abderrazzak atleta valdarnese, che ha vinto per S. Stefano 2023 l’ottava Corsa di Babbo Natale a Terranuova Bracciolini, dove ha vinto tra le donne Giulia Bernini (Atletica Futura) e seconda Noemi Trippi (Up Policiano). Tornando ai favoriti del Capodanno, citiamo anche Lorenzo Mori (Policiano), Bedlu Valgimigli, il russo Krivosheev Evgenii della Policiano, i fratelli Luca e Lorenzo Boinega (Pesaro).

In campo femminile le favorite sono Giulia Bernini, Valentina Mattesini (seconda nel 2023), Genziana Cenni e Noemi Trippi della Up Policiano.

Giorgio Grassi