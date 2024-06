Podismo. Ciati ha vinto la ’Strachiviol’. Tra le donne la spunta Cocchi

Fabio Ciati (foto) dell’Atletica Reggio ha vinto la 40ª edizione della Strachiviol nel tempo di 32’56’’, distanziando nettamente Emilio Mori e Carlo Carbone. Tra le ragazze, altrettanto netto anche il successo di Francesca Cocchi della Corradini: in 38’26’’ ha superato Serena Borsari e Rosa Alfieri. Oltre duecento gli atleti al via, più i tanti amatori che hanno invaso il Parco Biasola. Il 23enne Patrick Francia, sempre dell’Atletica Reggio, ha vinto a Sanremo la mezza maratona Bronze Fidal, denominata Run For The Whales, con il crono di 1h10’56’’, uno dei suoi tempi migliori in assoluto.