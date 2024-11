Podismo Corrimutina, tutto pronto

Ultimi preparativi per Corrimutina (foto), manifestazione podistica ludico-motoria che invaderà le strade del centro di Modena domattina. Mentre continuano le iscrizioni (che i singoli potranno fare anche domenica mattina fino a mezz’ora dal via) si appronta quanto necessario per consentire la partecipazione in sicurezza. Ancora una volta saranno le scuole a fare la parte del leone, con oltre 4mila iscrizioni già pervenute. Ma parteciperanno anche le società podistiche e le Fondazioni Hospice e Vita Indipendente, per sottolineare il collegamento fra Corrimutina e la cittadinanza. La partenza è prevista alle 9,30 da via Emilia Centro, l’arrivo in piazza Grande. Sarà una grande festa per la promozione dello sport di base, che è salute e sano stile di vita, nella socialità. Un appuntamento che si rinnova dal 1980 per vivere insieme la città facendo sport senza l’assillo della competitività. Si può andare di corsa o di passo, ed il ’nordic walking’ ogni anno incrementa le sue presenze. Nell’organizzazione saranno impiegati oltre 150 volontari; Croce Rossa Italiana garantirà la copertura sanitaria dell’evento oltre a fornire supporto logistico ad Uisp, Aics, Csi, Modenacorre.it, Podistica Interforze ed Atletica Ghirlandina, gli altri organizzatori dell’evento. Ai partecipanti verranno consegnate all’arrivo, insieme al ricco premio di partecipazione che comprende un prodotto da forno Crm, un buono per una Italpizza, un buono acquisto Coop del valore di 5 euro, e ben 5mila tazze personalizzate in pvc riciclato. Con queste i ’runners’ e camminatori potranno ristorarsi a Fonte Urbana, posta da Hera in piazza XX Settembre e via Scudari per sensibilizzare i partecipanti alla riduzione dell’uso della plastica. Servizi video e foto, come di consueto, saranno disponibili gratuitamente sul sito www.modenacorre.it. Partner della manifestazione, che ha il patrocinio di Comune di Modena, Provincia e CONI ed il sostegno della Fondazione di Modena, sono CRM, Coop Estense, Parmareggio, Casa Modena, Italpizza, Consorzio Marchio Storico dei Lambruschi Modenesi, Ska Sikura, Krycar, Decathlon ed Avis Modena.

g.m.