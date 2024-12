Podismo. Corsa di Santo Stefano sono già 150 gli iscritti

Tutti di corsa per Santo Stefano in Valdarno. Si disputerà la nona edizione della Corsa podistica di Babbo Natale, diventata ormai una classifica della Toscana. Si disputerà la mattina di giovedì 26 dicembre, con partenza alle ore 9.30 (arrivo Piazza Della Repubblica). Le iscrizioni degli atleti si ricevono fino a mezz’ora prima della via. E’ la nona edizione, che cresce sotto ogni aspetto, fino ad aver raggiunto gli oltre 200 partenti nel 2023. Ad oggi hanno dato la loro adesione oltre 150 atleti. La corsa di Babbo Natale si effettua in tre giri, ognuno dei quali misura km 3,2, per un totale di 9,600. I giri del circuito si percorrono intorno al capoluogo terranuovese, tutta in pianura. Il record da battere è di 30’ e 06’’, stabilito nell’edizione del 2023 da Gasmi Abderrazza che precedette Lorenzo Mori. Giulia Bernini prima delle donne. La corsa vale come prima tappa del circuito provinciale Uisp 2025. Organizzano l’Atletica Terranuovese, con Pro Loro, Rinascita Montevarchi, Revolution Rumpers e Comune.

Giorgio Grassi