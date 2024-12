Podismo. Domani a Serravalle la corsa della vigilia. Si comincia alle 15 con le mini podistiche

Nella vigilia di Natale torna il tradizionale appuntamento con la ‘corri con Babbo Natale’ con partenza dal parco pubblico. Si tratta della dodicesima edizione, camminata non competitiva aperta a tutti, che si terrà martedì 24 dicembre nella località di Serravalle, sulle distanze di 6 o 3 km, prevista anche la mini podistica con percorsi da 500, 1000 e 1500 metri, suddivisa per fasce di età. L’evento è come sempre organizzato da Pro Loco Serravalle, gruppo podistico Argine Berra, con i patrocini del Comune di Riva del Po e Uisp comitato di Ferrara.

Il programma di martedì 24 dicembre, quindi prevede il ritrovo dalle 14 al parco pubblico di via S. Mongini che per la prima volta sarà punto di partenza e arrivo della camminata, sarà possibile utilizzare la tensostruttura riscaldata.

Le prime partenze saranno alle 15 con le mini podistiche, a seguire sarà la volta della non competitiva degli adulti. Al termine saranno premiate le società con un minimo di 10 partecipanti, previsto un ristoro natalizio per tutti i partecipanti. L’occasione per tutti sarà quella di ritrovarsi camminando e correndo in gruppo, per poi farsi i consueti auguri di natale.

