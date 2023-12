Podismo: domani il tradizionale appuntamento

SAN GIOVANNI

Sono già 265 gli iscritti alla 47^ edizione del Capodanno di Corsa, che si disputerà domani lunedì 1 gennaio 2024 a San Giovanni. Si prevede però un aumento dei concorrenti che potrebbe sfiorare i 300, forse più, considerato che per l’iscrizione c’è tempo fino a prima della partenza, che avverrà alle 10,30 di fronte al Palazzo d’Arnolfo. Ai podisti favoriti già resi noti, vanno aggiunti l’italo-marocchino El Haissoufi Ismail dell’Atletica Santarcangelo Rimini Nord,il toscano Oskar Samuele Cassi della Toscana Atletica Jolli.

In campo femminile si è aggiunta Andy Dibra della Polisportiva Chianciano e sicuramente un’altra protagonista potrebbe essere Giulia Sadocchi della Unione Polisportiva Policiano, poi Giulia Bernini della Toscana Atletica Empoli Nissan, vincitrice della Corsa di Terranuova, Valentina Mattesini seconda lo scorso anno, Genziana Cenni e Noemi Trippi della Up Policiano.

L’ultima edizione 2022 registrò il successo del kenyota Simon Kiber Loitanyang della Us Policiano in 39’. Al momento le squadre con il maggior numero di iscritti sono l’Up Policiano con 46, la Pol. Rinascita Montevarchi con 36 e 18 l’Atletica Sangiovannese.

La prima donna della 46^ edizione è stata la perugina Silvia Tamburi. Gli atleti più accreditati alla vittoria per questa competizione, fra gli iscritti fino ad oggi, quindi, li ribadiamo: Gasmi Abderrazzak atleta valdarnese, che ha vinto per Santo Stefano 2023 l’ottava Corsa di Babbo Natale a Terranuova Bracciolini. Tornando ai papabili del Capodanno citiamo anche Lorenzo Mori (Up Policiano), Bedlu Valgimigli, il russo Krivosheev Evgenii della Policiano, i fratelli Luca e Lorenzo Boinega (Pesaro). Tra le donne altra favorita è la citata ultima iscritta è Giulia Sadocchi. Il percorso di km 13,400 sul doppio circuito di sempre. Ma per la prima volta sarà un tragitto a rovescio. Non si farà all’inizio il giro breve, ma quello lungo sulla circonvallazione, e il corto da viale Gramsci. L’organizzazione è curata dall’Unvs "Ezio Bianchi" di San Giovanni Valdarno, di cui è presidente Mauro Pini, l’ Atletica Sangiovannese e la Policiano. Speaker Fabio Sinatti.

Giorgio Grassi