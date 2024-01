Podismo, domenica l’atteso appuntamento. Tutti di corsa alla Madonnina ricordando Vaccari

Si svolgerà domenica la corsa podistica ’Classica della Madonnina’, giunta con questa all’edizione numero 46. Sarà una mattinata intensa, in quanto si succederanno ben quattro partenze. Alle 8,30 aprono le danze i non competitivi, camminatori e nordic walkers della ’Classica’, con tre percorsi di 2,5, 5 e 12 chilometri. Poi iniziano le gare agonistiche della ’Corri con Gianni’, dedicata alla memoria di Gianni Vaccari, il mitico presidente della podistica Madonnina amato da tutti i ’runners’ modenesi, a cui è subentrato con altrettanta passione Antonio Ragazzi. Alle 9 partono i master, alle 10 le donne, alle 11 gli assoluti, i più veloci. La Corri con Gianni è la prima gara del rinato Gran Prix modenese di podismo. Il ritrovo per tutti è in via don Fiorenzi 135, presso la polisportiva Madonnina.

Al momento fra gli amatori è lecito immaginare una lotta fra Massimo Sargenti, Davide Scarabelli e Fabio Poggi. Fra le donne per ora è favorita la vincitrice del 2023 Fiorenza Pierli che se la dovrà vedere in particolare con Giulia Vettor e Federica Frigerio. Fra gli assoluti al momento la lotta sembra essere fra Riccardo Tamassia e Michele Cacace. Le iscrizioni però sono in pieno svolgimento e non sono da escludersi nuovi ingressi fra i favoriti per le gare di domenica prossima. In ogni caso, sarà una grande mattinata di sport.

Nella foto: Fiorenza Pierli, la vincitrice della passata edizione della ’Classica della Madonnina’.

Giuliano Macchitelli