Podismo. ’Farina del mio sacco’. Vince l’Atletica Copparo

I giovani dell’Atletica Copparo vincono il ‘Trofeo Farina del mio sacco’. Nel pomeriggio di sabato, al campo scuola ‘G. Lenzi’ Ferrara, si è conclusa la terza edizione della gara podistica a tappe riservato esclusivamente al settore giovanile. Un ‘Trofeo Farina del mio sacco’ promosso dal comitato Uisp Ferrara e con il patrocinio del Comune di Ferrara e il contributo di ‘Farina del mio sacco’ Ferrara. In gara diversi giovani tesserati con società ferraresi e non solo. Nell’ordine di partenza i primi a partire in pista sono stati quelli della categoria primi passi sulla distanza dei 300 metri, a seguire gli esordienti sui 600 metri, ragazzi 1000 metri ed a completare il programma di gare i cadetti e allievi sui 1500 metri. A seguire si sono tenute premiazioni finali individuali e di società del Trofeo ‘Farina del mio sacco’, presente Eleonora Banzi, presidente Uisp comitato di Ferrara. Nella classifica finale vittoria per l’Atletica Copparo, che ha preceduto nell’ordine Atletica Bondeno, Atletica Estense, Corriferrara e Uisp Rovigo. Un trofeo che si è articolato in tre tappe complessive, la prima al Parco Urbano ‘G. Bassani’, poi in località Pontelagoscuro al campo sportivo comunale, fino a quella conclusiva al campo scuola ‘G. Lenzi’. Mario Tosatti