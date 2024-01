Podismo. Golden Club in pista. Ecco tutti i risultati

La trasferta del Golden Club a San Giorgio su Legnano per la storica corsa "Campaccio" ha fornito indicazioni positive sul lavoro tecnico svolto dal club biancorosso in preparazione dei Campionati Italiani di corsa campestre in programma a Cassino il 9 e 10 marzo. I "golden boys", su un percorso infangato e reso ancor più impegnativo dagli ostacoli artificiali hanno evidenziato grinta, determinazione e grande spirito di squadra. Condotta di gara entusiasmante per il classe 2014 Federico Santi, giunto secondo tra gli Esordienti in 2’35“ dietro al 2013 Pietro Gosatti di Sondrio che ha chiuso in 2’35“. Tra i Cadetti 16° posto nei 2500 metri per Francesco Tamagnini, peraltro finito primo tra gli atleti della regione. Da segnalare Brayan Schiaratura, che all’esordio nella categoria Juniores ha coperto i 6 chilometri di gara in 20’34“ per la 14ª posizione.