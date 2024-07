Podismo, il giro dei quattro ponti ha fatto centro. Solidarietà e medaglie nell’evento durantino

Successo della corsa podistica "Giro dei 4 Ponti", organizzata dalla Asd Atletica Urbania con parte del ricavato devoluto alla Lega Italiana Fibrosi Cistica Marche. La competizione, valida quale sesta tappa del circuito pesarese Uisp "CorrerexCorrere", ha visto oltre 200 iscritti in gara tra competitiva, non competitiva e passeggiata ludico motoria. Primo Marco Ercoli (Asd Gruppo Sportivo Lucchese) con un tempo di 34’58’’. Secondo Lorenzo Boinega (Asd Atletica Urbania) con 35’16’’ seguito da Luca Boinega (Asd Atletica Urbania) in 35’29’’. Seguono al quarto e quinto posto Federico Cariddi (Asd Grottini Team Recanati) con 35’49’’ e Laurent Maurice Squadrani (Olimpus San Marino Atletica) con 36’03’’. Tra le donne vince Maria Vittoria Mari (Asd Atletica Urbania, 41’09’’) seguita da Francesca Scarselli (Asd Olympic Runners Lama) con 43’49’’ e Monia Montori (44’24’’). Quarto e quinto posto per Roberta Brunacci (Asd Atletica Urbania) in 45’08’’ e Sara Collesi (Gpd Fano Corre Lamberto Tonelli) con 45’26’’. Osteria dei podisti premiato come club più numeroso.

l. d.