Podismo: il Parco Alpi Apuane sugli scudi. Argento nella staffetta agli Italiani master dopo l’oro nel cross

Secondo posto per la squadra del Parco Alpi Apuane che, nella staffetta ai Campionati italiani Master, ha conquistato la medaglia d’argento nella categoria M35 con i frazionisti Stefano Bascherini (nella foto), Andrea Nannizzi, Carlo Pogliani e Giorgio Scialabba. Intanto in casa biancoverde non si spegne l’entusiasmo per il successo conquistato ai Campionati italiani Cross di Cassino. Per la prima volta nella sua storia, la società del presidente Graziano Poli ha ottenuto un risultato molto prestigioso, imponendosi sulle squadre rivali. Un traguardo che è figlio di anni di lavoro e di performance in crescita, iniziati con il 38° posto del 2008, con il 19° dell’anno successivo, dell’8° del 2012, per arrivare ai piedi del podio negli anni dal 2013 fino al 2021, per poi salirci sopra nel 2022 e 2023 con due secondi posti.

Ora il gradino più alto, ottenuto la scorsa settimana, grazie a Bernard Wambua, Lorenzo Brunier e Nicolò Bedini. Bravissimi. Per il Parco Apuane in gara anche Francesco Nardone (51°), Alessio Terrasi (84°), Giacomo Verona (144°) e Marco Zanzottera (192°), piazzamenti ininfluenti ai fini della classifica a squadre in quanto erano utili solo i primi tre tempi.

ma.mu.