Podismo. In duecento all’Assalto al Castella Trail

Quasi 200 podisti alla prima edizione dell’Assalto al Castello Trail, manifestazione podistica che si è disputata a Casalgrande e che ha riscosso dunque apprezzamenti già dalla nascita. Per accontentare tutti, riaperto il numero chiuso, inizialmente fissato a 150 atleti. In campo maschile si è imposto uno specialista di trail, il 46enne bergamasco Luca Carrara che ha chiuso in 56’35’’ la gara di 11 chilometri con 700 metri di dislivello. A seguire Riccardo Gabrini dell’Amorotto in 58’09’’, Matteo Pigoni in 1h.00’04’’, Robert Ferrari e Davide Scarabelli. Settimo l’ex granata Fabio Caselli, 181°, ma qui il piazzamento è davvero relativo, Giuseppe Cuoghi, classe 1947. Tra le donne, vittoria di Isabella Morlini dell’Atletica Reggio che ha chiuso in 1h.10’37’’, davanti ad Alessia Rondoni in 1h14’.43 e Maddalena Pradelli in 1h.15’18’’.