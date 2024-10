Podismo. La Camminata della Carovana. Baruffaldi chiude la terzo posto

Lo scorso fine settimana, contrassegnato dalla pioggia e da gare cancellate, si è disputata a Formigine, miracolosamente tutta all’asciutto, la tradizionale Camminata della Carovana organizzata dalla poistica Formiginese: una camminata per tutti, attenta all’ecologia ed a rispetto della natura, e una gara agonistica di 10mila metri su strada. Ridotta per ovvi motivi la presenza tradizionalmente molto numerosa dei ragazzi delle scuole, si sono però contati circa 1.300 partecipanti alla camminata, mente sono stati 130 i partecipanti alla Carovana 10 k provenienti un po’ da tutta la regione e non solo, con qualche defezione in particolare nel settore femminile.

Alla sua prima partecipazione si aggiudica la gara formiginese il toscano Marco Ercoli (g.s.Lucchese, classe 1990) imponendosi in 33’06" su Bazhar Taoufik (circolo Minerva) per 16". Mentre Ercoli era al suo debutto Taoufik (che proprio eri ha compiuto 45 anni) ha già ottenuto altri secondi posti a Formigine, e siamo sicuri che ritenterà ancora il successo. Al terzo posto, battuto di soli 4", il primo dei modenesi Andrea Baruffaldi (Interforze Podistica). Al formiginese Mattia Guidetti va il quarto posto.

Anche in campo femminile vince una debuttante sul percorso, la giovane Francesca Badiali (classe 2002) per i colori della Fratellanza Modena, un buon auspicio per il necessario ricambio generazionale che sta tardando a realizzarsi; il suo tempo finale è di 39’13", soli 3" davanti ad Alice Cherciu (Corradini). Un ottimo e non scontato terzo posto viene conquistato dalla beniamina di casa Laura Ricci, portacolori proprio della società organizzatrice, davanti alla romagnola Elisabetta Paolini (g.s.Lamone).

Doppio appuntamento questo fine settimana per la corsa modenese: per le non competitive ci si trova a Cittanova per la 30° edizione della Corricittanova, mentre a San Donnino va di scena la veloce competitiva Fidal San Donnino Ten proposta dal Modena Runners Club. Chi ama le camminate può invece partecipare alla Camminata in Rosa di Monchio per la sensibilizzazione alla prevenzione del tumore al seno.

Giuliano Macchitelli