Podismo, la festa degli auguri de La Stanca

Quarrata, 11 dicembre 2024- Si è svolta nei rinnovati locali del Circolo di Valenzatico la tradizionale cena degli auguri della Podistica La Stanca. Un momento conviviale che ha radunato oltre 60 soci del gruppo, testimoniando ancora una volta lo spirito di comunità e la passione per lo sport che anima l’associazione. Alla serata ha partecipato anche il sindaco di Quarrata, Gabriele Romiti, da sempre vicino alla realtà del sodalizio sportivo, in cui ha militato in passato.

Nel suo intervento, Romiti ha sottolineato il valore dell’amicizia e della solidarietà, pilastri fondamentali che la pratica dello sport è in grado di rafforzare. Il presidente Moreno Stefanini ha espresso grande soddisfazione per il clima di aggregazione che ha caratterizzato l’evento, un’occasione non solo per scambiarsi gli auguri natalizi, ma anche per riflettere sui successi dell’anno trascorso, tra cui spicca l’organizzazione impeccabile della gara “Cinque Frantoi”. Come da tradizione, il Natale de La Stanca si è tinto di solidarietà: una parte delle quote d’iscrizione raccolte durante la “Cinque Frantoi” è stata devoluta alla Ets Regalami un sorriso. In segno di gratitudine, l’associazione benefica ha donato al gruppo podistico un simbolico logo in cotto, massimo riconoscimento di benemerenza per il sostegno ricevuto.

La serata è stata anche l’occasione per annunciare un appuntamento molto atteso: sabato 4 gennaio prenderà il via la nuova stagione podistica con la Cronocaserana, una gara a cronometro di 5 km che si svolgerà nella suggestiva cornice delle “Le Caserane” di Quarrata. La Podistica La Stanca, ancora una volta, conferma il suo ruolo di punto di riferimento non solo per il podismo locale, ma anche per la promozione di valori autentici che uniscono sport e impegno sociale.