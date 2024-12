Podismo La Mezza Maratona è già sold out

Nella bella cornice della sala di rappresentanza del Comune di Modena si è tenuta la seconda presentazione della Mezza Maratona d’Italia, Memorial Enzo Ferrari, che si disputerà il 30 marzo del prossimo anno. Dopo la presentazione dell’iniziativa, lo scorso 10 settembre alla pista di Fiorano, il mondo della corsa ha dimostrato concretamente grande interesse per la gara sulle strade del mito: i 6mila pettorali previsti per la Mezza Maratona d’Italia (21.097 metri da Maranello a Modena) sono già ’sold out’. E non solo nelle province emiliane, in cui il movimento podistico è molto forte, ma in tutta Italia ed anche all’estero. Rimangono solo i pettorali per le due ’family Run’ di 5 e 10 chilometri. Il valore promozionale della iniziativa per il turismo è stato sottolineato dall’assessore allo Sport del Comune di Modena, Andrea Bortolamasi, che nel fare gli onori di casa ha evidenziato come il progetto sia ’in rete’ fra i diversi Comuni interessati dal passaggio della ’Mezza’: Maranello, Fiorano, Formigine e Modena, che ospiterà il traguardo, mentre la società Fratellanza impegnerà il suo patrimonio tecnico nella gestione del percorso. Chiara Ferrari, vicesindaco di Maranello, ha detto che il Comune è pronto ad accogliere e gestire gli aspetti organizzativi legati all’accoglienza dei partecipanti ed alla logistica per la partenza della ’Mezza’, oltre che i due percorsi di 5 e 10 chilometri. Ha sottolineato come al valore sportivo della competitiva si uniscano inclusività e promozione dei sani stili di vita per le due distanze minori che coinvolgeranno tutta la cittadinanza. Il ricavato dell’iniziativa contribuirà poi alla realizzazione di un nuovo campo multisport nel parco dello Sport di Maranello.

Analoghi concetti sono stati espressi anche dal sindaco del Comune di Formigine, Elisa Parenti, e dall’assessore allo Sport del Comune di Fiorano, Luca Busani, che hanno anche ringraziato i volontari che opereranno sul territorio. La Mezza Maratona d’Italia è organizzata da Master Group. Il direttore generale Antonio Santa Maria, espressa soddisfazione per i numeri già raggiunti, ha ricordato l’unicità della corsa, che per la prima volta farà correre i partecipanti sulla pista di Fiorano, mentre il Marathon Village sarà ospitato, per tre giorni, da Spazio Ferrari. Massima attenzione è rivolta ai ’runners’, per cui verranno studiate le migliori modalità per i trasferimenti ai luoghi della corsa; un ringraziamento speciale è stato fatto alla Fratellanza, per cui è intervenuto il presidente Maurizio Borsari, convinto che dopo questa edizione ve ne saranno molte in futuro. Martina Fagagnolo, manager di Brooks Running Italia, multinazionale leader nell’abbigliamento e calzature tecniche, ha poi presentato le due belle maglie specificamente disegnate per la Mezza Maratona e le Family Run. Sul tessuto vengono richiamati colori e logo della manifestazione, con lo scopo di legare anche graficamente il mondo della corsa a piedi e quello della Formula 1. Le magliette sono state indossate da atleti di alto livello, fra cui Giulio Molinari (tre volte campione europeo di triathlon) e Melissa Fracassini (attesa agli europei di cross domenica prossima). Ultima notizia: il percorso della mezza Maratona d’Italia sarà omologato, nonostante la preponderanza della parte in discesa che promette gara veloce per tutti.