Podismo - La nuova stagione

Prende il via, il prossimo 6 gennaio, la lunga stagione del podismo non competitivo, con il Comitato del Trofeo Lucchese che ha stilato il calendario per il 2025.

Si parte il giorno dell’Epifania con la prova di Bozzano, il 19 gennaio a Lucca (Foro Boario), mentre con il mese di febbraio alcuni sconfinamenti fuori provincia per quella che è un po’ la caratteristica, ormai, da diversi anni, con diverse marce, soprattutto nel pisano. Dopo la pandemia, infatti, tante manifestazioni sono andate via via scomparendo e sono state, spesso, sostituite con altri eventi che vanno fuori dai confini lucchesi, per quello che sta diventanto sempre più un Trofeo interprovinciale. Poco male: i veri appassionati cercano di non perdersi niente, soprattutto le sgambate più tradizionali, che non mancano di certo.

Fra queste gli appuntamenti di: Montecarlo, Porcari, Lammari, Bagni di Lucca, Corsagna, San Cassiano a Vico, Camigliano, Antraccoli, Gallicano, Piano di Coreglia, Colognora di Compito, Piazza al Serchio, tanto per citarne alcuni.

In ogni marcia si andrà dai tre ai cinque percorsi, quelli più brevi adatti a tutti ed i tracciati duri ed impegnativi, consigliati a chi ha un buon grado di preparazione. Si correrà per tutto l’anno, sia di sabato, ma, in particolare, la domenica mattina, per l’appuntamento classico per l’amante di questo sport che non conosce età e mezze misure, ma rimane sempre amatissimo, nonostante sia un movimento molto diverso rispetto al passato.

E’, senza dubbio, il modo migliore per riscoprire paesaggi e luoghi, a volte sconosciuti, nel più assoluto relax, per "staccare" un po’ dalla frenesia della vita di tutti i giorni.

Flavio Berlingacci