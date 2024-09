Podismo. La ’Rimini – Verucchio’ compie 41 anni

La storia del podismo romagnolo passa da qui. È l’edizione numero 41 della Rimini – Verucchio, una mezza maratona di tradizione infinita che anche nel 2024 è pronta a portare sulle strade quasi 500 atleti tra sezione competitiva e non competitiva. Le iscrizioni sono aperte anche nella giornata di gara, vale a dire domenica 15 settembre. Lo start della corsa è alle 9 da via Tiberio 6 (Strampalato), i chilometri naturalmente 21.5. La manifestazione, che è anche Memorial Martignoni, Vulpinari e Fabbri, vede tra i favoriti Francesco Mascherpa, ma anche due tra i protagonisti delle edizioni passate come Andrea Pellegrini e Marco Oppioli. Tra le donne, attenzione a Sara Ceccolini, Arianna Landi ed Elisa Crescentini. La corsa è in linea, in leggera e costante ascesa con un tracciato dal fascino paesaggistico e storico davvero elevato. Si toccano le località di San Paolo, Monte Cieco, le mitiche Coste di Sgrigna fino al traguardo di Verucchio, posto al campo pportivo della ASD Verucchiese in via Fausto Coppi. In attesa dei maratoneti, a Verucchio si svolgerà la 3ª StraVerucchio, una non agonistica su tracciati di 4 e 8 km con partenza alle 9.30.

"Stiamo portando avanti una tradizione quarantennale – spiega Gionni Schiaratura, presidente del Golden Club –. Con l’aiuto di tutti cerchiamo di tenere duro e di proseguire nel segno della tradizione". Sulla stessa linea Emma Petitti, presidente dell’assemblea legislativa regionale. "Amicizia e stima profonda per il Golden – spiega Petitti -, dobbiamo essere molto grati. La 41ª edizione è il segnale di un radicamento di grandissimo valore e significato".