Podismo, la seconda prova del trofeo ’Città di Ferrara’. A Comacchio brindano Andreella e Bonafè

Andreella e Bonafè vincono nelle Valli di Comacchio. Si è tenuto ieri mattina la seconda tappa dello storico trofeo ‘Città di Ferrara’, in una giornata dove la nebbia ha avvolto il suggestivo contesto naturalistico delle Valli in prossimità del ristorante ‘Bettolino di foce’. Una 61esima edizione del campionato a tappe di corsa campestre, che si articolerà in cinque domeniche fino al 15 dicembre prossimo. Un appuntamento promosso ed organizzato da Uisp comitato di Ferrara, in collaborazione con i gruppi podistici del territorio. La tappa di ieri è stata organizzata dal gruppo podistico Running Club Comacchio, che ha predisposto tutti i percorsi e il ristoro finale per gli atleti partecipanti, che complessivamente sono stati poco più di 200 tra competitivi, gare giovanili e camminata. I primi a partire sono stati gli adulti sulla distanza dei 6km e successivamente i 3km per le donne ed allievi. I percorsi si sono articolati sui camminamenti che attraversano le Valli di Comacchio. Nella prima gara vittoria in solitaria per Giovanni Luca Andreella, bissando il successo della prima tappa, che fin dal primo giro ha tenuto a debita distanza Mattia Bergossi. Sulla distanza dei 3 km vittoria di Elena Bonafè. A seguire è stata la volta delle categorie giovanili sulle varie distanze, primi passi (300 metri), esordienti (600 metri), ragazzi (1500 metri) e cadetti (1500 metri). La novità di questa edizione sono le premiazioni individuali di singole tappe, presenti l’assessore allo sport del Comune di Comacchio, Emanuele Mari, che ha anche corso la 6km, e Laura Fogli. Nel settore adulti i primi cinque sono stati Giovanni Andreella (Running Club Comacchio) 19.29, Mattia Bergossi (Atletica Castenaso) 20.00, Francesco Garbellini (Quadrilatero) 20.19, Federico Zuffoli (Faro Formignana), Luciano Borghi (Atletica Bondeno) 20.55. Nella gara dei 3 km vittoria tra le allieve di Giorgia Fogli (Running Club Comacchio). Tra le senior prima Elena Bonafè (Atletica Delta Ferrarese) 11.53, Stefania Bonazzi (Cinquecerchi) 12.20, Katia Pedarzini (Faro Formignana) 12.45, Zuzana Slobodova (Atletica Copparo) 12.59.

Mario Tosatti