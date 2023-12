PODISMO. La solidarietà va di corsa: la "5 chilometri di buon Natale» è un successone

Un sorriso speciale per aiutare gli alluvionati. Tanti camminatori e numerosi podisti si sono radunati, la vigilia di Natale, per il tradizionale appuntamento con "5 km di buon Natale col sorriso", con partenza e arrivo dal negozio "Il Campione". Il primo momento davvero toccante è stato il ricordo di Thomas Langianni, il bambino di 12 anni stroncato da un probabile arresto cardiaco proprio durante l’edizione del 2012 della manifestazione: i suoi genitori, presenti alla partenza, hanno lanciato verso il cielo dai giardini di viale Montegrappa una serie di palloncini bianchi. Il ricavato dell’iniziativa servirà a dare un contributo al comitato pro emergenze di Prato in favore degli alluvionati.

"E’ una piccola goccia nel mare, ma i podisti e i tanti camminatori presenti hanno voluto esserci proprio per dare una mano ai tanti amici e conoscenti colpiti da questo evento drammatico – dice Silvano Melani, uno degli organizzatori - . Stavolta eravamo più di 350 e per noi è davvero una soddisfazione. Poi la presenza del sindaco Matteo Biffoni e di Luca Vannucci è stata davvero gradita e al termine abbiamo fatto il brindisi di Natale per vivere un momento di gioia e ripartire ancora più forti".

La manifestazione ha avuto il patrocinio del Comune, quello di Atletica Immagine e di "Regalami un Sorriso" di Piero Giacomelli. Ad accompagnare i podisti anche la Misericordia di Mezzana e l’associazione dei vigili del fuoco, con l’aiuto della Uisp di Prato.

L. M.