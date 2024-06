Podismo. Marcia del Solleone al via domenica

Arriva puntuale a Montegiorgio la ‘Marcia del Solleone’, giunta alla sua 44esima edizione. L’evento podistico nato per ricordare alcuni sportivi come Luigi Marinucci, Luciano Vita, Mariano Scoccia e Orazio Belleggia, è organizzato dalla podistica ‘Avis Mobilificio Lattanzi’ con il supporto dell’amministrazione locale. Il ritrovo è previsto domenica alle 8 in piazza Matteotti, con partenza alle 9. La gara a carattere competitivo si svilupperà su un percorso di 10 chilometri, e anche una corsa non competitiva di 3,5. L’iscrizione è di 10 euro per la competitiva e 5 euro per la non competitiva. "È sempre una gioia dare vita a una nuova edizione della Marcia del Solleone – spiega Milena Sebastiani a nome del comitato organizzatore – che anima l’intero paese di Montegiorgio. Quest’anno ci saranno la visita guidata gratuita alla città e un panino con la porchetta a tutti i partecipanti. Le premiazioni interessano i primi tre assoluti uomini e donne, ci sono i premi di categoria ai primi tre uomini e alle prime tre donne nelle fasce under 35 e over 59". Per info 334-6085693.

a.c.