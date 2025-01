Podismo, modenesi protagonisti. ’Chocolate Run’ a Casalgrande. Dominano Badiali e Marazzoli

Il 6 gennaio, festa dell’Epifania, complice anche l’assenza di gare nel territorio modenese, i nostri podisti sono ’emigrati’ dividendosi fra le non competitive bolognesi dedicate alla Befana e la 13° edizione della Chocolate Run di Casalgrande, gara competitiva sui 10 chilometri. Ottimi i risultati ottenuti dagli atleti gialloblù, sia individuali che di società.

Al suo esordio vince ed ottiene l’ottimo crono di 35’59" Francesca Badiali, in gara con i colori della Fratellanza, che scrive così il suo ’best’ sulla distanza anche se in una gara non Fidal. Francesca domina la corsa in solitaria e resiste al ritorno di Giulia Pasini, già vincitrice di due edizioni qui a Casalgrande; il distacco fra le due alla fine sarà di 14". La terza piazza spetta a Caterina Filippi (Avis Novellara).

In campo maschile il modenese Mattia Marazzoli, già da qualche anno in forza alla Corradini, domina incontrastato e chiude in 31’39" sul compagno di squadra Roberto Ferretti, dietro di 1’22". Arrivano poi insieme due atleti del Modena Runners Club, accreditati dello stesso tempo di 34’16"; al photo finish il terzo posto viene attribuito a Giuseppe Castiello su Filippo Capitani.

La classifica delle società più numerose vede ai primi tre posti tre compagini modenesi: la Guglia di Sassuolo è prima con 92 atleti, seguita da Sportinsieme Formigine con 43 e Podistica Madonnina con 42. E proprio la Podistica Madonnina sta preparando un importante appuntamento per il 26 gennaio, con la 47° edizione della Classica della Madonnina e la 7° Corri con Gianni. È tradizione che alla Classica / Corri con Gianni si valuti lo stato di forma dei migliori candidati modenesi alla vicinissima Corrida di San Geminiano, che concluderà gli eventi podistici modenesi del mese di gennaio il 31, festa del Patrono di Modena.

Giuliano Macchitelli