Podismo Nel campionato italiano a squadre. Il Parco è secondo. Ora l’ultima prova

Il Parco Alpi Apuane si mantiene in seconda posizione,dietro i parmensi del Casone Noceto, nel campionato italiano per società (130 le squadre partecipanti). Nella lotta per il titolo tricolore, dopo la terza prova (in tutto sono quattro), Casone è primo con 193 punti di vantaggio sui biancoverdi, mentre al terzo posto ci sono i teramani del Vomano, distaccati di 138 punti dagli apuani. I punti delle prime tre della classe sono rispettivamente 1839, 1646 e 1508. Nella prima prova (10 km di campestre a Cassino) il Casone ne ha realizzati 677, il Parco 584 e il Vomano 615. Nella seconda prova (10 km su pista a Brescia) il Casone porta a casa 694 punti, il Parco 672 e Vomano 684. Nella terza prova (10 km su strada ad Arezzo) è ancora il Casone a ottenere il miglior punteggio con 468, il Parco ne ottiene 390 e Vomano 209.

Adesso resta la quarta e ultima prova (mezza maratona a Civitanova Marche) il prossimo 3 novembre, dove la squadra del presidente Graziano Poli (nella foto) proverà a recuperare il gap che la divide dalla corazzata emiliana. Missione non impossibile ma difficile. Il regolamento, infatti, assegna 100 punti al primo classificato e a scendere un punto in meno fino al centesimo che prende un punto. Per ciacuna squadra vengono presi in considerazione i piazzamenti dei primi cinque arrivati.

ma.mu.