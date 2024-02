Podismo, oltre 400 atleti al via. Torre di Gnicche,. Scatizzi detta legge. Record di iscritti

Non ha tradito le attese la corsa podistica "Sù e giù per la torre di Gnicche" promossa dall’Amatori Podistica Arezzo e patrocinata dal Comune, con partenza e rientro a Villa Severi. Sono stati oltre 400 gli atleti che si sono sfidati lungo i 12,5 km del percorso. In campo maschile il successo è andato a Giovanni Scatizzi (Atletica Sestin) che ha concluso la sua prova con il tempo di 42’ e 11’’. Seconda piazza, a circa una 30 di secondi, per Enrico Rosadini (Amatori Podistica). Completa il podio Malvin Metushi. Tra le donne a trionfare è stata Genziana Cenni (Policiano) che ha chiuso in 52’ e 07’’. Dietro di lei si è classificata Lorena Piastra (Tc Ftness), mentre il gradino più basso del podio l’ha conquistato Virginia Leonardi (Policiano).