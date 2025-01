Podismo. Otto Comuni, a segno. Bergossi e Bragante

A Formignana al trofeo ‘Otto Comuni’ vittoria per Bergossi e Bragante. In una domenica soleggiata si è tenuta la prima tappa della storica manifestazione podistica a tappe, organizzata da Uisp comitato di Ferrara. Nel calendario del trofeo è stato il turno della località di Formignana, con la collaborazione del gruppo Faro Formignana. La partenza e ritrovo dei trecentocinquanta atleti è stata nell’area sportiva in viale Nord. Il programma delle partenze è stato differenziato per distanze e categorie. I primi a partite sono state quelle del settore giovanili, rispettivamente primi passi-pulcini sulla distanza dei 300 metri, poi esordienti 600 metri, a chiudere i ragazzi e cadetti che hanno percorso i 1500 metri. A chiudere il programma delle gare quella degli adulti femminili e maschili, oltre la categoria allievi, tutti sulla distanza di 6,20 km. Un percorso che si è articolato lungo le vie principali del paese, con due giri da 3km circa. Nel gruppo di testa fin dal primo giro al comando Mattia Bergossi, seguito da Angelo Marchetta, Luca Giovanni Andreella e l’atleta di casa il giovane Federico Zuffoli. Una gara che già nel corso del secondo giro ha visto allungare ulteriormente Mattia Bergossi, che ha tagliato il traguardo davanti a tutti. Tra le donne vittoria dell’atleta rodigina Sara Bragante (RunIt Rovigo) 24.45, seconda Martina Cornia (MDS Panaria Group) 24.06 e sul gradino più basso del podio Elena Bonafè (Atletica Delta Ferrarese) 24.32. Sul podio allievi maschili Francesco Canella (Atletica Bondeno) 10.22, Devid Boldrini (Atletica Copparo) 11.28 e Maksym Tiunov (Atletica Copparo) 11.41. Allievi femminili: Giorgia Fogli (Running Club Comacchio) 12.30, Giulia Bassini (Atletica Copparo) 15.16 e Bianca Baroncini (Atletica Copparo) 16.05.

Mario Tosatti