Podismo. Otto Comuni, domenica terza tappa. Ritrovo e partenza a Mezzogoro

Nuovo appuntamento per il trofeo Otto Comuni di podismo. Domenica terza tappa nella località di Mezzogoro, frazione di Codigoro, con partenza e ritrovo degli atleti in Piazza Vittorio Veneto a partire dalle 8. Il percorso sarà lungo la via principale del paese.

Il programma delle partenze sarà differenziato per distanze, che varrà per ogni singola tappa del trofeo ‘otto comuni’. Alle 9.30 per le categorie primi passi-pulcini sulla distanza dei 300 metri, poi esordienti 600 metri, alle 9.45 ragazzi e cadetti che percorreranno 1500 metri e infine alle 10 partiranno gli adulti femminili e maschili sui 6km, mentre la categoria allievi sulla distanza di 3 km.

Nelle prime due tappe buona la partecipazione, che si attesta mediamente sulle circa trecento presenze, comprensive degli iscritti alla competitiva, adulti e giovanile, oltre alla camminata ludico motoria non competitiva.

Nel merito dei protagonisti nelle prime due prove, spicca tra gli adulti la doppia vittoria del giovane ferrarese Mattia Bergossi (Atletica Castenaso), mentre nel settore femminile al momento alternanza di vittorie, infatti, a Formignana ha primeggiato Sara Bragante (RunIt Rovigo) e nell’ultima a Voghiera Caterina Mangolini (Atletica Delta Ferrarese). Tra gli allievi maschili si conferma con due vittorie Francesco Canella (Atletica Bondeno), mentre in quelli femminili bis di successi anche per Giorgia Fogli (Running Club Comacchio).