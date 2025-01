Podismo. ’Otto Comuni’, primo atto domani a Formignana

Si parte domani a Formignana con la 49^ edizione del trofeo ‘Otto Comuni’. Un appuntamento podistico su strada che ritorna per tutti gli appassionati di podismo, con sei tappe complessive, promosso e organizzato da Uisp con la collaborazione delle società podistiche affiliate, oltre al patrocinio dei comuni che ospiteranno le singole gare. Ritrovo dei partecipanti dalle 8, l’organizzazione logistica sarà a cura del gruppo podistico Faro Formignana. Alle 9.30 il via per le categorie primi passi-pulcini sulla distanza dei 300 metri, alle 9.45 ragazzi e cadetti e alle 10 gli adulti.