Podismo. Otto Comuni, vittoria di tappa per Valandro e Agnoletto

A Copparo al trofeo ‘Otto Comuni’ vittoria bis sia per Valandro che per Agnoletto. In una bella domenica soleggiata si è tenuta la quarta tappa della storica manifestazione podistica a tappe, organizzata da Uisp comitato di Ferrara. La partenza e ritrovo dei quasi quattrocento atleti è stata nella piazza municipale. Il programma delle partenze è stato differenziato per distanze e categorie. I primi a partite sono state quelli del settore giovanili, rispettivamente primi passi-pulcini sulla distanza dei 300 metri, poi esordienti 600 metri, a chiudere i ragazzi e cadetti che hanno percorso i 1500 metri. A chiudere il programma delle gare quella degli adulti femminili e maschili, oltre la categoria allievi, tutti sulla distanza di 6,10 km. Al comando fin dai primi km un terzetto con Daniele Angelini, Federico Sam Benati e il monselicense Federico Valandro. Alla fine l’allungo decisivo è quello di Valandro, il quale dopo la vittoria nell’ultima tappa di Formignana bissa il successo finale.

La classifica assoluti finale maschile finale primo Federico Valandro (Quadrilatero) 19.10, precedendo Daniele Angelini (Reno Runner) 19.34 e terzo Federico Sam Benati (G.P.I. Cagnon) 19.57. Tra le donne si conferma dopo la vittoria di Formignana l’atleta Elenia Agnoletto (Faro Formignana) in 23.50, seconda Sara Bragante (Cus Ferrara) 24.05 e terza Rosanna Albertin (Atletica Corriferrara) 24.13. Nella categoria allievi maschili vittoria per Ludovico Dondi (Atletica Copparo) 24.05, mentre tra le allieve Giorgia Fogli (Running Club Comacchio) 26.44 e Sara Antonioli (Atletica Copparo) 31.27. In archivio la tappa di Copparo, il trofeo ‘Otto Comuni’ ritorna domenica 3 marzo con la quinta e ultima tappa a Jolanda di Savoia. Al termine delle quatto tappe nella speciale classifica del venticinquesimo ‘giro degli otto comuni’, che premierà i primi e le prime tre in base alla miglior somma dei tempi di tutte le cinque prove del trofeo, tra gli uomini al comando Federico Valandro (Quadrilatero) e Elenia Agnoletto (Faro Formignana) per le donne. La classifica generale di società a punti del trofeo, invece, attualmente vede saldamente al comando Atletica Copparo.

Mario Tosatti