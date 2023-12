Podismo: possibile la data del 13 ottobre, ma ancora si attende la decisione finale. Arezzo ospiterà i campionati italiani su strada. L’organizzazione affidata all’Up Policiano

AREZZO

Il 2023 del podismo aretino si chiude con una grande notizia, che promette un anno nuovo altrettanto luminoso per l’atletica leggera in città: Arezzo, infatti, ospiterà i campionati italiani assoluti di corsa su strada sulla distanza di dieci chilometri. L’organizzazione sarà affidata anche stavolta all’Unione Sportiva Policiano, che nei primi giorni del 2024 si confronterà con la Fidal per decidere la data più idonea: al momento è si svolgerebbe il 13 ottobre, ma due settimane dopo ci sarebbe anche la 25esima Maratonina "Città di Arezzo", motivo per cui si potrebbe optare per domenica 8 settembre. La Up Policiano traccia anche il bilancio dell’anno che si conclude proprio oggi: un bilancio più che lusinghiero per la società di Fabio Sinatti, impreziosito dall’8° posto assoluto ai Campionati italiani di società di corsa su strada e con tanti risultati soddisfacenti ottenuti in competizioni nazionali ed internazionali. Su tutti, le vittorie del Grand Prix 2023 di Francesco Vannuccini (nella foto il primo a sinistra con Mattesini ultima a destra della Up Policiano) primi nel Grand Prix 2023in campo maschile e Valentina Mattesini.

Anche a livello organizzativo emerge soddisfazione soprattutto per la 50esima edizione della Scalata al Castello, gara internazionale di corsa su strada in circuito, e per la 24esima Maratonina "Città di Arezzo", mezza maratona anch’essa di respiro internazionale. Gare che la società polisportiva organizzerà anche nel 2024 nonostante fosse emerso qualche dubbio nei mesi precedenti: in calendario quindi saranno da segnare in rosso il 26 maggio, giorno della 51esima Scalata al Castello, e il 27 ottobre, quando si terrà la 25esima Maratonina città di Arezzo.

Luca Amorosi