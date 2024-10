Podismo, premiate le scuole con il maggior numero di partecipanti. Corsa campestre, è la ‘Bersani’ la più presente

Oltre 1.200 bambini delle scuole elementari di Forlì (più una di Bagno di Romagna) hanno colorato e gremito domenica il parco Incontro di via Ribolle per la grande Campestre dei Bambini, podistica non competitiva promossa e organizzata da Aics Forlì-Cesena, in collaborazione con l’associazione dei volontari del parco: una festa all’insegna dello sport dedicata alla memoria di Silver Sirotti, giovane ferroviere morto 50 anni fa nel terribile attentato al treno Italicus. Prima per numero di partecipanti la scuola ‘Bersani’ (nella foto), 2ª la ‘De Amicis’, 3ª la ‘Tempesta’: a queste rispettivamente buoni da 300, 200 e 100 euro.