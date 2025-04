Skating Club Albinea trionfa ai campionati italiani di pattinaggio con oro e bronzo

Trasferta davvero proficua per lo Skating Club Albinea che da Montichiari, dove si sono disputati i 26° campionati italiani di Sincro e Precision di pattinaggio a rotelle, porta a casa una medaglia d’oro, un bronzo e un quinto posto. Per la prima volta da quando esiste questa categoria, la "Small Sincro", il Precision Team Albinea vince il titolo tricolore dominando il campo composto da ben 14 team. Si tratta delle più piccole, gruppo composto da ragazze dai 12 ai 14 anni che possono iniziare un’attività agonistica ancor prima della categoria junior. E vediamo le giovani allenate da Giovanna Galuppo: Alice Benedetti, Anna De Nicola, Anna Manzini, Asia Montruccoli, Asia Benassi, Aurora Ferri, Aurora Bagni, Alice Salardi, Alice Benedetti, Carlotta Pigozzi, Emma Debbi, Lucia Rivolti, Sara Battazzi, Sophie Arlotti, Valeria Garofalo, Violante Bartoli.

Dopo l’oro delle small è arrivato il bronzo delle junior: "Le aspettative erano molto alte - dichiara l’allenatrice Giovanna Galuppo - ma qualche imperfezione dovuta ad una sostituzione di una ragazza per infortunio e per di più la capitana, ha tolto qualche decimo qua e là che ci hanno penalizzato sulla classifica. Adesso dovremo definire se partecipare al campionato europeo in Spagna di fine maggio o al mondiale in Cina di fine ottobre". Ed ecco le medagliate: Alessia Cangiano, Alessia Grillenzoni, Angelica Cangiano, Anna Faragò, Annalisa Casini, Asia Penzone, Carlotta D’Andrea, Chiara Orlandini, Elisabetta Bertolotti, Emma Caroli, Giorgia Braglia, Giulia Caravita, Gloria Basiricò, Ilaria Montermini, Laura Molendi, Ludovica Malvolti, Margot Arlotti, Marzia Benevelli, Rachele Bursi e Silvia Lopez. in classifica ha vinto una squadra di Bologna, davanti ad una formazione veneta; terza Albinea, quarta Monza.

Le senior, infine, sono arrivate quinte, dopo una battaglia tirata con Rovigo. Con un quarto posto ci poteva essere la qualificazione per l’europeo, così invece ci si dovrà allenare per i traguardi futuri. Al settimo posto si è piazzata l’Accademia di Pattinaggio.

Claudio Lavaggi