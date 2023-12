PODISMO. Primo dell’anno. Tutti di corsa con la ‘Maremmata’

Primo dell’anno di corsa a Grosseto. Torna infatti la Maremmata-Memorial Domenico Picciocchi, ma stavolta la gara cambia percorso. Parte da Marina di Grosseto la stagione di eventi sportivi del Marathon Bike di Grosseto. La gara del primo gennaio, giunta alla settima edizione e quinto memorial Domenico Picciocci, è oramai un appuntamento importante per festeggiare tutti insieme l’inizio della nuova stagione podistica. Per una volta niente classifiche, ma solo una corsetta o camminata ludico motoria di 10 chilometri aperta a tutti. Novità di questa edizione sarà il percorso. Partenza dalla chiesa di Marina di Grosseto alle 10.45, poi tutti sulla ciclabile che porterà i partecipanti a Principina, poi Cielo Verde e camping "Il Sole" per terminate nel lungomare di Marina di Grosseto altezza "Cavallino". Le iscrizioni gratuite, si potranno formalizzare dalle 9.45 alle 10.30 nei pressi della chiesa di Marina di Grosseto.