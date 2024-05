Podismo. Ricciardi e Alfieri primi sulle Mura. La Uisp ricorda ’Giangi’ Fregnani

Una giornata di sport quella svoltasi mercoledì 1° maggio all’ippodromo comunale di Ferrara, con il ricordo di Gian Luigi Fregnani. L’evento è stato organizzato dalla ASD Doro, con la collaborazione di Anffas Ferrara, Uisp Ferrara, Avis Ferrara e la partecipazione della Contrada di San Luca, patrocinato dal Comune di Ferrara e Regione Emilia-Romagna. Lo start e l’arrivo è stato all’ippodromo comunale. Un evento che ha richiamato oltre milleseicento podisti. I primi a partire sono state le categorie giovanile, circa cento i piccoli atleti al via, che hanno percorso le diverse distanze all’interno dell’ippodromo. Le gare del mattino hanno visto anche l’esibizione degli sbandieratori e musici della contrada Borgo di San Luca. A seguire la partenza della competitiva sulla distanza dei 12,5 km oltre alla cammina ludico motoria di 7 km, camminatori del Nordc Walking e anche molti con il proprio amico a quattro zampe. Preceduto da un minuto di silenzio per ricordare Gian Luigi Fregnani, per oltre 40 anni responsabile del settore atletica Uisp, scomparso martedì scorso. La cronaca della gara ha visto al comando subito Luis Matteo Ricciardi, che è riuscito a tenere a distanza Mohamed Majem, mentre tra le donne Rosa Alfieri è rimasta in testa dall’inizio fino alla fine. Al termine le premiazioni degli assoluti e gruppi più numerosi. Tra gli uomini primo Luis Matteo Ricciardi (Sacmi Imola) con il tempo finale di 40.40, precedendo Mohamed Majem 42.18 e Federico Valandro (Quadrilatero) 43.32. Tra le donne vittoria di Rosa Alfieri (Asd Circolo Minerva) in 51.08, precedendo la vincitrice della passata edizione Nadiya Chubak (GPA Lughesina) 51.46 ed Erica Fuschini.

Mario Tosatti