Podismo. Sabato torna il trofeo ’Farina del mio sacco’. Domenica il ’Cardinelli’

Un fine settimana di corsa a Pontelagoscuro tra gare giovanili e la camminata del ‘Memorial Mario Cardinelli’. Si parte sabato 25 novembre alle 15 sempre al campo sportivo di Pontelagoscuro per l’ultima tappa del trofeo giovanile podistico ‘Farina del mio sacco’. Un torneo che si articola in tre tappe, già svolte quelle in Piazza Ariostea ed al Parco Urbano con quasi 100 giovani partecipanti, della seconda edizione di corsa giovanile, organizzata dalla Uisp comitato di Ferrara e patrocinata dal Comune di Ferrara. In dettaglio i primi a partire saranno i giovani delle categorie sia femminile e maschile dei ‘primi passi pulcini’ sulla distanza dei 300 metri. Al termine sarà la volta degli esordienti sui 600 metri, mentre la categoria ragazzi correranno per 1000 metri ed infine i cadetti sui 1500 metri. A tutti i partecipanti all’arrivo sarà messa al collo una medaglia a ricordo dell’evento. Al termine si terranno le premiazioni finali del trofeo ‘Farina del mio sacco’. Il secondo appuntamento podistico è previsto per domenica 26 novembre. A seguito della cancellazione della tradizionale mezza maratona del ‘44° memorial Mario Cardinelli’, il comitato organizzatore ha optato per una camminata ludico motoria che si svilupperà sulle distanze di 6 e 10 km. Il ritrovo per tutti i partecipanti sarà dalle 8 in piazza Bruno Buozzi a Pontelagoscuro, la partenza è prevista alle 9.30. Saranno premiate le società più numerose è previsto un riconoscimento di partecipazione ai primi trecento iscritti con una confezione di piadina (Farina del mio sacco) e sacca Uisp.

Mario Tosatti