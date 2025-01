Podismo Terzo Jamali e tre podi di categoria. Al Parco Apuane il trofeo per società nella Cronocaserana

E’ del Parco Alpi Apuane il trofeo per società alla 26ª edizione della Cronocaserana, gara a cronometro di 5 km che si è corsa a Quarrata. Questi i risultati dei biancoverdi (nella foto): terzo posto assoluto per Jilali Jamali, vittoria di categoria per Siliano Antonini (SM55), secondo posto di categoria per Stefano Simi (SM55), terzo posto di categoria per Luca Silvestri (SM55) e buone prove per gli altri.

Alla 50ª edizione della ’Maratonina di Befana’, lungo le strade di Firenze, nella 21 km buone prove per Juri Mazzei (ottavo assoluto), Dario Anaclerio, Francesco Luparini, Andrea Orsi e Gianfranco De Santis. Nella prova di 10 km, invece, vittoria di categoria per Siliano Antonini (SM55), secondo posto di categoria per Giorgio Davini (SM50) e buona prova per Giacomo Molinaro (7° assoluto).

ma.mu.