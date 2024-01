Podismo. Torna la Chocolate Run, prima corsa dell’anno per smaltire i panettoni

Da undici anni è la prima gara locale del mese di gennaio, un modo per ritrovarsi dopo le feste, rinnovarsi gli auguri e poi via, con l’obiettivo di superare il tradizionale avversario. E’ la 12ªedizione della Chocolate Run che si corre per l’Epifania a Casalgrande, nella speranza che il cattivo tempo slitti almeno di un giorno. La manifestazione è strutturata su una gara competitiva di km 10 e due non competitive di km 6 e 10. La partenza è fissata per le 10, orario un po’ atipico per le corse podistiche, da piazza Martiri della Libertà praticamente di fronte al municipio. Per la gara competitiva occorre essere in regola con la normativa sanitaria, mentre per le non agonistiche non c’è nessun problema: basta avere in tasca 3 euro, arrivare a Casalgrande almeno venti minuti prima del via, iscriversi e il gioco è fatto. Tutti porteranno a casa un premio dolce, visto che il nome di Chocolate Run dipende proprio dal fatto che il riconoscimento individuale consiste in una barretta di cioccolato. Per i competitivi ci saranno premi in natura per i primi cinque uomini e cinque donne, prevista l’assistenza sanitaria e due ristori, uno a metà gara, uno al termine. Premiate anche le prime dieci società, con il maggior numero d’iscritti. L’intero incasso sarà devoluto alle scuole di ogni ordine e grado del Comune di Casalgrande. Poi nelle domeniche successive il calendario podistico si sposta nel modenese, prima a Marzaglia e poi a Modena con la Madonnina.

San Giorgio su Legnano. Dopodomani si corre anche il primo cross dell’anno, il famosissimo Campaccio. Presenti alcuni atleti allenati da Stefano Baldini, in particolare la reggiana Sara Nestola e Pietro Riva.

Parma. Annullato all’ultimo istante il primo meeting indoor, previsto per domenica 7.

c.l.