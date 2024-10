Podismo, torna l’Ecomaratona Pratese

Prato, 7 ottobre 2024 – Il cuore verde del Parco delle Cascine di Tavola si prepara ad accogliere, alle 8,30 di domenica 13 ottobre, la 6ª edizione dell’Ecomaratona Pratese. Un evento che unisce sport e natura, offrendo ai partecipanti la possibilità di scegliere tra quattro percorsi suggestivi. Oltre alla sfida più impegnativa della maratona di 42,195 km, gli atleti potranno cimentarsi nella mezza maratona di 21,097 km, nella competitiva di 14 km, o partecipare alla passeggiata/corsetta non competitiva di 7 km, aperta a tutti senza necessità di certificato medico.

Per chi sceglie il percorso di 14 Km e per i non competitivi, le iscrizioni resteranno aperte fino alla mattina stessa. Percorsi mozzafiato e natura protagonista La maratona condurrà i podisti attraverso il Parco delle Cascine, in direzione Poggio a Caiano, passando per Comeana e percorrendo strade bianche fino alla storica torre del campano di Carmignano. Da qui, si scenderà verso il lago Castagnati di Seano, per poi fare ritorno al punto di partenza. La mezza maratona, invece, si snoderà attraverso il Bargo fino a raggiungere il Ponte Manetti, prima di fare ritorno alle Cascine di Tavola. L’evento, patrocinato dai comuni di Prato, Poggio a Caiano e Carmignano, rappresenta non solo una sfida sportiva, ma anche un viaggio tra le bellezze del territorio.

A partire da venerdì 11 ottobre, il villaggio Ecomaratona aprirà le sue porte al pubblico presso il Parco delle Cascine di Tavola. Come spiegato dal presidente della Podistica Pratese, Raffaele Moccia, sarà possibile iscriversi alla corsa non competitiva di 7 km anche venerdì e sabato presso lo stand situato in via Traversa del Crocifisso. Un sentito ringraziamento va alle associazioni che, con l’aiuto di ben 124 volontari, garantiranno il corretto svolgimento della manifestazione. Sarà una domenica speciale, arricchita dalla presenza dell’associazione ultramaratoneti e di numerosi podisti che, oltre alla sfida sportiva, vorranno scoprire i sapori e i paesaggi unici dei vigneti che attraverseranno durante il percorso.

L’evento sarà anche un’occasione per promuovere la solidarietà: Regalami un sorriso Ets sarà presente per immortalare i momenti più emozionanti con un servizio fotografico il cui ricavato andrà a sostegno delle attività benefiche. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito Ecomaratona Pratese https://www.ecomaratonapratese.com