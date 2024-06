Trofeo Giugni a Maiano, le foto e la classifica della 47esima edizione

Fiesole (Firenze), 2 giugno 2024 – Alla sparo del sindaco di Fiesole, Anna Ravoni, ha preso il via dalle Cave di Maiano quella che è una delle più antiche gare della provincia di Firenze che tradizionalmente si corre per la festa della Repubblica. Siamo a Maiano nel Comune di Fiesole per il 47° Trofeo Giugni, 19° Memorial Martelli.

Organizzazione impeccabile a cura del Gs Maiano sulla distanza di 12 chilometri per la competitiva (5 km per la ludico-motoria). Il percorso è tra i più impegnativi del calendario in quanto ti conduce dalle Cave di Maiano in salita fino a oltre Fiesole e poi in discesa verso il Castello di Vincigliata e nuovo risale verso il traguardo. Alle premiazioni anche l'Assessore allo sport del Comune di Firenze, che ha ammesso di aver sconfinato, ma l'amicizia che lo lega con gli organizzatore gli ha imposto di passare per un saluto.