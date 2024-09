Podismo. Trofeo Neri, si corre domenica: 300 atleti al via

Rinviata domenica scorsa a causa dell’allerta meteo la sedicesima edizione del Trofeo Riccardo Neri si terrà domenica a Gambassi Terme. La corsa podistica di 10,8 chilometri è riservata a un massimo di 300 atleti tesserati Fidal, Uisp o qualunque altro Ente di promozione sportiva. Il ritiro dei pettorali è previsto in località Case Nuove alle 7.45, mentre la partenza è fissata per le 9.15.

Il percorso si svilupperà sia su asfalto che su strade bianche e il tempo massimo per concludere la gara sarà di 120 minuti. A metà percorso è previsto un ristoro, mentre al termine della corsa si terrà un ricco buffet (all’arrivo sarà attivo il servizio docce). Saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria, così come le tre società con il maggior numero di partecipanti.

Per chi vorrà invece trascorrere semplicemente una mattinata all’aria aperta ci sarà l’occasione di effettuare una passeggiata di 5 o 10 chilometri, a seconda delle proprie possibilità, aperta a tutti. L’evento è organizzato come sempre dall’associazione ’Riccardo Neri e Alessio Ferramosca’, nata in ricordo dei due giovani calciatori tragicamente morti a Vinovo (Torino) nel centro sportivo della Juventus nel dicembre del 2006, in collaborazione con la Polisportiva I’Giglio di Castelfiorentino, il Circolo Arci Casenuove e la Palestra Oasi. L’associazione Neri e Ferramosca si propone di aiutare i bambini con gravi malattie che necessitano di cure e interventi costosi, difficili da sostenere dalla famiglia, e il ricavato di tutta la manifestazione contribuirà alla raccolta fondi per i progetti in cui l’associazione è impegnata.

Intanto dopo le vacanze i runners della Polisportiva I’Giglio sono tornati protagonisti sulle varie strade locali. A Isola di San Miniato, per esempio, in occasione della 46esima edizione della ’Dall’Arno ai colli di San Miniato’, sulla distanza dei 18 chilometri si sono ben comportati Elisa Viani, Alessandra Guerrini, Massimo Ciampalini, Iacopo Manetti e Lorenzo Guerri.