Trofeo Selva Bassa, le foto e i vincitori

Quarrata (Pistoia), 6 giugno 2024 - Nella bellissima location della Selva Bassa a Quarrata è stato dato il via alla quinta edizione del trofeo Sporting Club Selva Bassa, gara podistica di km 8,600 per i competitivi e di km 8,600 e 5 per i partecipanti alla ludico motoria.

La manifestazione è stata organizzata dalla Podistica Quarrata con la collaborazione dello Sporting Club Selva Bassa e il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Quarrata; hanno preso il via 220 concorrenti. Il successo assoluto è andato a Samuel Oskar Cassi (Atletica Calenzano) che ha avuto la meglio sul veneto Riccardo Montresor (Atletica Insieme Verona) e Gian Maria Comparini (Le Panche Castelquarto Firenze). Successo per Nicola Matteucci (Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane) nella categoria veterani uomini, che precede Daniele Rossi e Nico Santi entrambi dell’Orecchiella Garfagnana.

Marco Osimanti (Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane) conquista il primo posto nei veterani argento uomini, secondo posto per Massimo Tocchini (Montecatini Marathon) e terzo classificato Sergio Siliani (Atletica Castello Firenze).

Nella categoria veterani oro uomini il primo posto è andato a Moreno Aiello (Bellaria Pontedera) che precede nell’ordine Franco Olivari (Orecchiella Garfagnana) e Santi Santangelo (Atletica Cassone Noceto Parma).

Ennesima vittoria per Mihaela Robu (Silvano Fedi Pistoia) che precede Sara Tognini (Stracarrara) e la compagna di società Elisabetta Caporali. Damiana Lupi (Atletica Vinci) ha avuto la meglio nelle donne veterane sul duo dell’Orecchiella Garfagnana, Roberta Pieroni e Gianna Secci.

Unica classificata nella categoria donne veterane argento Patrizia Franchi (Gruppo Podistico Cai Pistoia). Il trofeo messo in palio dagli organizzatori se lo è aggiudicato la Podistica Pratese con 33 iscritti, seconda la Podistica Prato Nord (12) e Gruppo Marciatori Antraccoli Lucca (10).

A cura di Giancarlo Ignudi